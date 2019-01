Forbund og badmintonspillere er tæt på landsholdsaftale

Konflikten i dansk badminton ser ud til at være løst.

Søndag formiddag oplyser Badminton Danmark, at forbundet og elitespillerne er enige om indholdet i en ny landsholdsaftale.

Aftalen skal nu endeligt godkendes i parternes bagland, hvilket vil sige Badminton Danmarks hovedbestyrelse og af alle elitespillerne.

I september 2018 opsagde Badminton Danmark den tidligere landsholdsaftale, som både forbundet og spillerne i flere år havde været enige om trængte til en præcisering.

En ny aftale nåede ikke at komme på plads i opsigelsesperioden, der udløb ved udgangen af november.

Derfor har de bedste danske spillere ikke som vanligt kunne træne i Det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, men har selv stået for at booke træningsbaner.

Striden mellem parterne har blandt andet handlet om spillernes rettigheder og forpligtigelser i forhold til aftalens kommercielle bestemmelser.

Indtil en ny landsholdsaftale er godkendt af begge parter, har ingen af dem yderligere kommentarer til sagen, oplyser Badminton Danmark.

- Der vil blive udsendt mere detaljeret information senere, oplyser forbundet.

Da den månedlange strid ikke så ud til at blive løst, forsøgte Badminton Danmark at få forhandlet individuelle aftaler på plads med spillerne.

Kun damesinglen Mia Blichfeldt skrev under på en sådan aftale, mens de øvrige spillere stod fast på at få en kollektiv aftale.

Selv om spillerne efter egne udsagn har kunnet arrangere træninger på et fint niveau, har de været udfordret af, at et manglende samarbejde med Badminton Danmark vil kunne spænde ben for deres OL-deltagelse i 2020.

- Vi kommer ikke til at indstille atleter til OL-udtagelse, hvis de ikke har været en del af vores forberedelsesprogram og den kvalifikation, som kører nu her fra 1. maj, sagde Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, 10. januar.

Forbundet havde meldt ud, at skæringsdatoen for at få en ny aftale på plads var 25. januar, men et par dage efter den frist ser konflikten ud til at have løst sig.