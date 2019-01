Forbund: Vemodigt at Rikke Møller forlader svømning

Det har været et privilegium at have Rikke Møller på landsholdet, siger sportschef Lars Green Bach.

Med vemod og respekt tager dansk svømning afsked med sportsstjernen Rikke Møller Pedersen.

Sådan lyder det fra Dansk Svømmeunions sportschef Lars Green Bach, efter at svømmestjernen mandag annoncerede sit karrierestop.

- Det er både vemodigt, men også med en stor del respekt for en lang og fantastisk flot og helt enestående karriere i dansk idræt.

- Hun er en fantastisk teknisk dygtig brystsvømmer, og så er det en kvinde med en positiv energi og godt humør, som elsker svømmesporten og er gået ind i det med alt, hvad hun har, siger han.

I løbet af sin 15 år lange svømmekarriere har Rikke Møller i den grad markeret sig på den internationale svømmescene.

Det er blevet til hele 24 medaljer ved enten EM eller VM på kort- eller langbane.

Dertil kommer også en olympisk bronzemedalje og en verdensrekord i 200 meter brystsvømning, efter at hun ved VM i 2013 tilbagelagde distancen på 2 minutter og 19,11 sekunder. Rekorden er den dag i dag endnu ikke slået.

Med Rikke Møllers exit mister dansk svømning dermed en af sine allerstørste stjerner.

- Det har været et stort privilegie at have Rikke på landsholdet og være sammen med hende omkring de resultater, hun har skabt.

- Først og fremmest mister vi en fantastisk person på vores landshold, og vi mister en person, som har en helt enestående resultathistorik med sig, siger Lars Green Bach.

At indstille karrieren har ikke været en nem beslutning for den 30-årige svømmer, der siden OL i Rio de Janeiro i 2016 har døjet med skuldersmerter.

Skanninger viser, at hun i løbet af sin svømmekarriere har slidt halvdelen af sin ledlæbe i højre skulder i stykker. Det fortalte hun til Jyllands Posten i november.

Rikke Møller har afvist, at skuldersmerten er skyld i karrierestoppet. Og ifølge Lars Green Bach er det heller ikke svømmerens skade, som Danmark bør fokusere på i dag.

- Det er klart, at der er perioder, hvor ting lykkedes godt, og så er der perioder, hvor der er udfordringer med at få kroppen til at præstere det, som vi alle sammen tror og håber på, at den kan.

- Men det, synes jeg ikke, er en relevant diskussion i dag. Rikke kan se tilbage på en helt enestående karriere på trods af det (red. skulderskaden).

- I dag bør vi glæde os over, at vi i sådan et lille land som Danmark har haft fornøjelsen af at følge en så eminent eliteatlet som Rikke igennem 15 år, siger sportschefen.