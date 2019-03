Forberedelserne begynder: - Vi har tre kampe til at forberede os på slutspillet

Odenses modstandere i slutspillet

Slutspilsgrupperne begynder så småt at tage form i håndboldligaen. Her er Odenses modstandere, som det ser ud nu, og hvor mange point holdene starter slutspillet med.De to bedste hold i grundspillet får to point med i slutspillet. Tredje- og fjerdepladsen får et enkelt point med. I slutspillet skal alle hold møde hinanden tre gange.



1. Odense HC 2 point.



2. Nykøbing Falster Håndbold 1 point.



3. Herning-Ikast Håndbold 0 point.



4. TTH Holstebro 0 point.



Kun Odenses position som nummer 1 er fastlagt indtil videre. Odense er sikker på at møde enten Nykøbing eller Herning-Ikast, men en af dem kan blive byttet ud med København Håndbold afhængigt af resultaterne i de resterende kampe.



TTH Holstebro er i direkte kamp med Silkeborg-Voel om den sidste slutspilsplads. Begge hold har 19 point og to kampe tilbage.