'For ung og for utrænet' - Frimann med hård kritik af Bayern München-træner efter CL-exit

Cheftræner Nico Kovac bærer en stor del af ansvaret for, at Bayern München onsdag røg ud af Champions League.

Det mener i hvert fald ekspertkommentator Per Frimann, der selv var i München onsdag aften, hvor han så den tyske storklub tabe 1-3 til Liverpool.

Per Frimann kritiserer, at Bayern München i modsætning til under de tidligere managers Pep Guardiola og Jupp Heynckes ikke havde en plan klar, da man kom bagud og dermed var presset til at skabe noget.

Du kan se interviewet med Per Frimann, som er fra denne uges udgave af TV3 SPORTs magasinprogram om tysk fodbold Vollgas Freitag, i videoplayeren herover.

