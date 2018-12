Rasmus Kronborg Kjær har sin egen kårde og hjelm. Ting, han har valgt at investere i, fordi "det er lidt lækre at trække sit eget sved ned over hovedet", og fordi kården så småt tilpasser sig ejermanden. Foto: Vibeke Volder

I Odense Fægteklub på Thorslundsvej dyrker Rasmus Kronborg Kjær og Simon Bang deres passion hver tirsdag - fægtning. En sport, der fanger dem på grund af det sociale miljø.

FÆGTNING: Ledningen bliver ført fra den sorte maskine på gulvet, op igennem den hvide trikotdragt, ud gennem det ene ærme og bliver tilsluttet våbnet med den lange klinge. Klar til kamp hilser to mænd i hvide dragter på hinanden med deres kårder. Den første rammer modstanderen med våbnets spids. Der kommer dog ingen blodige pletter, der langsomt trænger igennem og gør den hvide dragt rød, som man ellers ser det, når Zorro eller de tre musketerer gør sig som fægtere. Ledningerne, der mest af alt minder om en hundesnor, er forbundet til Rasmus Kronborg Kjær og Simon Bang for at registrere alle de stik, de modtager. Spidsen af deres kårde er ikke spids, men flad og med en elektronisk knap, der giver maskinen på gulvet, hvor ledningerne går ud fra, besked om at tælle et point. Fægtning handler ikke længere om liv eller død. Men det kan stadig være smertefuldt. Det beretter de to unge fægtere - 19-årige Rasmus Kronborg Kjær og 17-årige Simon Bang - der er til deres sædvanlige tirsdagstræning i Odense Fægteklub. - Det kommer an på, hvor man rammer. Det kan mærkes, hvis man bliver ramt på en knogle, siger Rasmus Kronborg Kjær og bliver mødt af enighed fra fægtekammeraten. - Man får en del blå mærker på sin fægtearm, siger Simon Bang.

Simon Bang (til venstre med det lyse hår) bor i Bolbro og går på gymnaiset i 2.g. Han har også valgt at investere i sin egen kårde og hjelm - ligesom fægtekammeraten med det mørke hår. Foto: Vibeke Volder

Venner, teknik og hurtige beslutninger I et baglokale til det store træningsrum med gulv til loft vinduer hænger kårde efter kårde på en hvid væg. Lige under hænger hvide hjelme med et sort form for beskyttelsesgitter i alt fra x-small til x-large og på bøjler hænger hvide dragter, der består af en trikotdragt og et par bukser. For Rasmus Kronborg Kjær, er det en dragt og hjelm, der er velkendt. Siden han var ti år gammel, har han gået til fægtning - dog med et par års pause. - Jeg prøvede det, og så har det bare hængt ved. Det handler om teknik. Men det er også en god måde at koble af på, samtidig med at det træner en fysisk, siger han. Hvorfor det lige er fægtning, der har sat en krog i den 19-årige fynbo, har dog ikke meget med den svedfremkaldende del af sporten at gøre. Indtil for nylig var der kun to fægtesteder på hele Fyn. I 2017 var der på landsplan 1608 medlemmer ifølge Danmarks Idrætsforbunds tal. Og det er netop det ved sporten, der fanger Rasmus Kronborg Kjær. - Vi er dødsfjender, når vi har maskerne på og gode venner, når vi tager dem af. Det er en lille omgangskreds, så man får også nogle fede bekendtskaber. Når man tager rundt til stævner, bruger man meget tid med medlemmer fra andre klubber, så man får venner i hele landet, siger han. Den anden unge fægter iført den hvide dragt - trukket på ud over et par sorte træningsbukser - kommer ind på det samme i sin beskrivelse af passionen for fægtesporten. Simon Bang har fægtet næsten hver tirsdag fra klokken 19.30 til 21.30 i Odense Fægteklub i seks år. En interesse, der opstod, da han tilfældigt tog med en kammerat til fægtning. - Det er kammeratskab. Man bliver gode venner med dem, man fægter med. Det er et miljø, hvor man bliver tæt med dem fra andre klubber. Og så er det maksimum power i kort tid og hurtige beslutninger, siger han.

Man bruger særlige sko til at fægte med. Det er sålen, der er den afgørende. Den gør det nemlig muligt for fægterne at "hoppe" frem og tilbage med fødderne, som Simon Bang (til venstre med sorte træningsbukser og hvid trikotdragt) er i færd med. Foto: Vibeke Volder

"Vil blive ved at vende tilbage" Rasmus Kronborg Kjær og Simon Bang har sænket klingerne igen og taget hjelmen under armen. Med sved på panden og rødmossede kinder beskriver de dragten, de er i færd med at tage af som "varm. Meget varm". Ingen af de to småforpustede har en decideret fægtedrøm. Det er ikke en sport "med store kontantbeløb eller mange professionelle", som de beskriver det. Men for Rasmus og Simon er det heller ikke det vigtige. Det er miljøet, venskaberne og passionen for sporten. En sport, der hænger ved ifølge Rasmus Kronborg Kjær. - Jeg tror, at jeg vil blive ved med at vende tilbage til fægtning, siger han.

De hvide trikotdragter er lavet af en stofart, der gør, at når fægteren bliver ramt, kan den elektroniske flade på enden af blankvåbnet - i Odense Fægteklub er det en kårde - registrere det som et stik. Den registrering går ned til maskinen her, der holder styr på pointscoren. Foto: Vibeke Volder

Hver tirsdag bliver der øvet fod- og benarbejde i Odense Fægteklub. Her er det Rasmus Kronborg Kjær, der sammen med sit hold, er i færd med at øve. Først laver de et lille hop frem med den forreste fod, mens det andet ben er strakt ud bagved, og så tager de endnu et lille hop frem med den forreste fod. Foto: Vibeke Volder

I Odense Fægteklub bruger man kun kårder. Det er forskelligt, hvad folk fægter med - kårde, fleuret, sværd eksempelvis. Foto: Vibeke Volder

Fægtning har igennem tiden været særligt domineret af lande som Italien og Frankrig. Det er sporten stadig. Ifølge formanden for Dansk Fægte-Forbund, Jan Sylvest Jensen, er Rusland i dag også dominerende. Foto: Vibeke Volder

Ledningen, der mindre om en hundesnor, skaber forbindelse mellem fægterens våben og den sorte maskine på gulvet, der tæller point. Foto: Vibeke Volder

På voksenholdet i Odense Fægteklub er der tidligere udenlandske landsholdsfægtere. Der er de helt uprofessionelle. Der er smeden og lektoren. Der er moren til tre og drengene fra gymnasiet. Foto: Vibeke Volder