_Af Kenneth Beyer_

Stjernen over dem alle på det danske landshold - Mikkel Hansen - er igen blevet kåret som verdens bedste mandlige håndboldspiller.

Det er [IHF](http://www.ihf.info/en-us/mediacentre/news/newsdetails.aspx?ID=6410&fbclid=IwAR3x9m6RbhX2dq79r7y5E_MU6IKX1YwO5g21xsOW7lBXiz5RtPy0t9KsEsM) - det internationale håndboldforbund - som står for kåringen.

Han vinder prisen for sine præstationer i 2018, hvor han kom på All Star-holdet ved EM i Kroatien. Her stod han for 43 træffere - næstflest af alle. Danskeren vandt også den franske cupturnering og det franske mesterskab med PSG.

Det er tredje gang, at Mikkel Hansen bliver kåret til verdens bedste. Han vandt også prisen i 2011 og 2015, og derfor er han nu oppe på siden af sin klubkammerat Nikola Karabatic, som også har vundet prisen tre gange. Ingen andre har vundet prisen flere gange.

Hos kvinderne tog rumæneren Cristina Neagu prisen som verdens bedste.

Mikkel Hansen vandt som bekendt VM på hjemmebane med det danske landshold og ligger derfor også lunt i svinget til titlen som verdens bedste i 2019.

I klippet øverst kan du nyde en fremragende Mikkel Hansen-kasse, hvor han giver bolden masser af skru.