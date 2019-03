Football Leaks-bagmand er blevet udleveret til Portugal

30-årige Rui Pinto er blevet udleveret af Ungarn til sit hjemland, Portugal, med henblik på at blive retsforfulgt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Pinto, der siden 2015 har boet i den ungarske hovedstad, menes at stå bag Football Leaks-hjemmesiden, som de seneste år har afsløret korruption og svindel i fodboldverdenen.

Torsdag aften lidt i syv landede han i lufthavnen i Lissabon.

Rui Pinto er tilbage i Portugal, efter at en dommer ved retten i Budapest i begyndelsen af marts godkendte udleveringen.

En afgørelse, som Pinto appellerede på stedet, men altså uden held.

I forbindelse med afgørelsen i begyndelsen af marts sagde Pinto, at han og hans familie vil være i livsfare, hvis han blev sendt hjem til Portugal.

- Det handler om liv og død. Jeg beder jer, send mig ikke tilbage til Portugal, lød det ifølge AP i retten fra Rui Pinto.

Han er af de portugisiske myndigheder blandt andet anklaget for at stjæle data, heriblandt fra den portugisiske stat, ligesom han ifølge anklagemyndigheden også har forsøgt at afpresse agentfirmaet Doyen, inden han offentliggjorde Football Leaks-dokumenterne.

Rui Pinto benægter ikke at have været en del af Football Leaks-hjemmesiden, men han mener, at afsløringerne var i offentlighedens interesse.

Han er anklaget for at have modtaget penge for sit arbejde med Football Leaks, men Rui Pinto nægter at have modtaget penge.

Football Leaks fik fingrene i millioner af dokumenter, som indikerede korruption i europæisk fodbold.

Dokumenterne blev sendt til udvalgte medier i en lang række lande, og efter flere offentliggørelser af oplysninger fra dokumenterne er flere prominente navne blevet fældet.

Blandt andet førte afsløringerne til en sag om skatteunddragelse i Spanien mod Cristiano Ronaldo, som endte med at erklære sig skyldig for at slippe for fængsel. I stedet betalte han en bøde på 140 millioner kroner.