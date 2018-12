Foles fører Super Bowl-vinder til ny sejr med rekord

Quarterbacken Nick Foles var med til at sikre Philadelphia Eagles en sejr på 32-30 over Houston Texans i NFL.

Nick Foles kan i denne sæson skrive videre på det eventyr, quarterbacken indledte i sidste NFL-sæson, hvor han førte Philadelphia Eagles til sejr i Super Bowl-finalen.

Søndag trådte Foles igen til som reserve for rygskadede Carson Wentz, der også var skadet i slutningen af sidste sæson.

Philadelphia Eagles vandt 32-30 hjemme over Houston Texans og kan med sejren stadig nå en plads i slutspillet.

Foles kastede bolden til medspillere, der gav holdet 471 yards, hvilket er klubrekord i en enkelt kamp. Donovan McNabb havde den tidligere rekord med 464 yards i 2004.

Rekorden kom tilmed i en kamp med stort drama.

Philadelphia Eagles var bagud 29-30 med to minutter tilbage, og Foles skulle derfor skaffe point til slut for at holde liv i håbet om en plads i slutspillet.

Foles, som havde stået bag kast, der havde ført til fire touchdowns tidligere i kampen, kunne dog ikke levere endnu et til slut.

Men til gengæld kom Eagles så langt frem på banen, at Eagles-kicker Jake Elliott kunne levere et field goal fra 35 yards, mens tiden løb ud på Lincoln Financial Field.

Kampen var anden gang i træk, at Foles afløste Wentz med succes i slutfasen af grundspillet. Foles spillede også de første to kampe i sæsonen.

Houston quarterback Deshaun Watson viste også mindeværdigt spil, da han slap ud af to-tre tacklinger og skaffede udeholdet føringen på 30-29.

Og derudover var der endnu en vild rekord i kampen. Eagles-spilleren Zach Ertz greb bolden 12 gange og scorede to touchdowns.

Det bragte Ertz op på 113 modtagne bolde i sæsonen, og det er flest af en spiller med position som tight end i en enkeltstående NFL-sæson nogensinde.

Tidligere havde Jason Witten rekorden med 110 modtagne bolde som tight end for Dallas Cowboys i 2012.