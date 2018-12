Første ud af to vigtige kampe mod BSV: GOG jagter førstepladsen og Final 4 lige meget

HÅNDBOLD: Der venter GOG-spillerne to vigtige kampe, når de skal på besøg i Silkeborg hos BSV to gange i løbet af de næste seks dage. Lørdag drager fynboerne til Silkeborg for at møde Bjerringbro-Silkeborg i ligaen. For de fynske mænd på ligaens andenplads gælder det om at holde BSV bag sig i grundspillet og komme tættere i jagten på Aalborg Håndbold på førstepladsen. Det gælder også om at blive bedst i de to hold indbyrdes opgør, hvor BSV vandt den seneste kamp med ét enkelt mål - 31-30, i Gudme den 11. september.

Noget holdet vil forsøge at opnå ved blandt andet at have fokus på modstandernes opstilling, fortæller holdets cheftræner.

- Vi spiller tætte kampe mod BSV, så det handler om at finde de sidste nuancer. Og så er vi opmærksomme på BSV's 5-1-forsvar, siger Nicolej Krickau.

Onsdag den 19. december gælder det så pokalkvartfinalen. En knald eller fald kamp. Taberen er nemlig ude af spillet om pokalen. Derfor skal GOG-holdet vinde over herrerne fra Bjerringbro-Silkeborg, hvis de skal videre til pokalslutspillet - også kendt som Final 4. Og det er langt fra uden betydning, om fynboerne kommer med til slutspillet, for det er ikke kun en titel, der er på spil. Hver klub i Final 4 får også en indtægt i omegnen af en halv million kroner.

Fra det fynske holds cheftræner lyder det, at begge kampe er lige vigtige for fynboerne.

- Vi prioriterer ikke. Vi vil gerne vinde alle kampe. Lørdag er lige så vigtig som onsdag. Lørdag kan vi sikre længere afstand til BSV og komme tættere på førstepladsen, der giver Champions League-mulighed. Men vi vil selvfølgelig også rigtig gerne i Final 4, siger cheftræneren og erkender, at lørdagens sejr vil være godt for mentaliteten og selvtilliden inden onsdagens pokalkamp.