Løb var hovedretten på Odense Håndbolds menu tirsdag. Her ses Nadia Offendal forrest efterfuldt af en af holdets nye spillere Nathalie Hagman. Foto: Patrick Dejbjerg

Odense Håndbolds nye sæson står for døren. På første træningsdag var der nye bekendtskaber, en tilbagevenden til banen og rigelige mængder løb for alle. De gamle blev dagens helt store vindere.

HÅNDBOLD: Åndedrættet bliver lidt højere for hver omgang, de kommer igennem på atletikbanen. Løb halvandet minut, så en kort pause, hvor man går. Løb igen. Efter hvad der føles som en uendelighed kommer den lange pause. Tre minutter. Tilbage på banen, men med en ny besked. Ingen gåpauser. Hurtigt løb halvandet minut, lunt, løb halvandet minut, lunt igen. Og igen og igen. - Forstod du det, Tess, spørger Susanne Madsen hollandske Tess Wester, hvis dansk konstant bliver bedre, men ikke er helt perfekt endnu. - Vi må ikke stoppe, ikke? - Ja, almindeligt løb og så lidt langsommere. - Oh, fuck ..., kom det kortfattede svar fra hollænderen, inden spillerne begav sig afsted med hver deres musik i ørene. Hvis en spiller sætter tempoet lidt for langt ned i luntefasen, så er holdets nye assistenttræner, Karen Brødsgaard hurtigt over dem med par motiverende råb. Brødsgaard løber også selv med hele vejen, så der er få undskyldninger for resten af holdet til ikke at følge med. Det er ikke noget, der overrasker Jan Pytlick. Han har kendt Brødsgaard, siden sin tid som landstræner, hvor de to sammen blandt andet vandt OL guld i 2000 og 2004. - Vi var sammen hele hendes tid på landsholdet, siger Jan Pytlick. De eneste, der mangler på atletikbanen er en veteran, en nytilkommen og Jessica Quintino, der er gravid. Anne Mette Pedersen, der lige er kommet til klubben fra Herning-Ikast Håndbold træner i stedet oppe i fitnesslokalerne, og det samme gør holdets alderspræsident, Kamilla Larsen. - A.M. er lige blevet opereret i knæet, så hun er ikke spilleklar før om en måneds tid, og Kamilla løber stort set altid på løbebånd for at skåne sit knæ fra den hårdere overflade herude, siger Jan Pytlick.

Der er nogle af dem, der ikke er så glade for at løbe. Men de valgte jo også at spille håndbold, de valgte ikke atletik. Jan Pytlick, cheftræner for Odense Håndbold

Karen Brødsgaard er den nye assistenttræner i Odense Håndbold. Det tyder på, hun har taget humoren med fra Nordjylland. Foto: Patrick Dejbjerg

Anderledes opstart Denne sæsons opstart ligner på mange måder enhver anden. Der er løb og styrketræning og de fleste af de samme forberedelser, der skal til for at spillerne kan klare de mange måneders intens håndbold, der venter over de næste måneder. - Spillerne skal langsomt vænne sig til at kaste igen. I dag laver de nogle små afleveringsøvelser i hallen, men der bliver ikke noget med at skyde. Deres skuldre skal langsomt vænne sig til bevægelsen igen, før de rigtigt går i gang med håndbold, siger Jan Pytlick. Der er dog et punkt, der adskiller sig lidt fra, hvordan sæsonopstarten for holdet normalt fungerer. 22. juli, altså mindre end en uge efter opstarten tager en stor del af de danske spillere samt norske Ingvild Bakkerud til landsholdssamling. Med landsholdene kommer spillerne naturligvis til at spille noget håndbold, så det har også betydet, at Odense har været nødt til at ændre lidt på den normale fremgangsmåde i opstarten. - Normalt plejer det at være næsten ren fysisk og konditionstræning de første uger, men i år har vi ændret lidt, så der tidligere kommer til at være nogle håndboldlignende bevægelsesmønstre i træningen, så deres kroppe er mere tilvænnede og ikke bliver overbelastede med landsholdet. Men landsholdene ved jo godt, hvor de er fysisk, så vi er ikke bekymrede over, hvordan de kommer tilbage, forklarer Jan Pytlick.

Tre minutters pause var det længste det blev til på løbeturen for spillerne til sæsonens første træning. Så minutterne skulle udnyttes. Foto: Patrick Dejbjerg

Håndbold ikke atletik Efter en masse omgange på atletikbanen får spillerne lov til at gå ind i de vante omgivelser i Odense Idrætshal. Spillerne smutter hurtigt hen mod buret med bolde. Dernæst til den lille hvide plastikbeholder med håndboldens vigtigste ingrediens - harpiks. - Der er nogle af dem, der ikke er så glade for at løbe. Men de valgte jo også at spille håndbold, de valgte ikke atletik, griner Jan Pytlick. Spillerne deler sig op to-og-to og begynder at kaste bolden lidt frem og tilbage til hinanden. Bortset fra Anne Mette Pedersen kan alle være med denne gang. Det gælder Susanne Madsen og Jessica Quintino, der ikke kommer til at spille lige foreløbig på grund af graviditeter. Det gælder også Mette Tranborg, der ikke har kunnet lave meget håndboldmæssigt siden marts, da hun rev sit korsbånd over i en kamp i Brest. - Vi snakkede lige sammen i dag. Der er jo de her tidspunkter ifølge planen, hvor hun skal kunne det og det, og det går helt efter planen. Hun kan selvfølgelig ikke træne med endnu, men kaste- og gribeøvelser, som vi laver i dag, kan hun godt være lidt med i, forklarer Jan Pytlick.

Ikke overraskende var dagens mest flexible par målvogterne Tess Wester (tv) og Althea Reinhardt (th). Foto: Patrick Dejbjerg

Gamle vindere - unge snydere Hen mod slutningen kommer der lidt mere leg i dagen med et par konkurrencer. Først et par konkurrencer med at kaste i forskellige længder og med både højre og venstre hånd. De fleste gange vinder de nye piger i klassen, Nycke Groot og Nathalie Hagman. Sidste punkt bliver en konkurrence, hvor man skal ramme målets overligger så mange gange man kan i træk. Holdene er ung mod gammel, men det blev en kort konkurrence, da alle gamle minus Nycke Groot var ude efter anden runde. Hos de unge var tilfældet det samme, bortset fra Mette Tranborg. I finalen snuppede Groot sejren. Mon ikke de unge alligevel var blevet diskvalificeret, da Pytlick opdagede, at de unge havde flyttet deres mål lidt tættere på. Men hold ung skal nok få flere chancer, når de to hold ramler sammen i blandt andet fodbold og hockey til træninger nu og da, inden en vinder kan findes i holdkonkurrencen i slutningen af sæsonen. Dagen sluttede af med et holdmøde, men spillerne fik lov til at tage bad først. - Hvor lang tid bruger i på at tage bad hernede. 20 minutter, spørger Karen Brødsgaard, der sidste sæson var træner for EH Aalborg, inden hun takkede ja til jobbet i Odense. Spillerne fik forhandlet sig til 30 minutter.

Skadede Mette Tranborg fik lov at være med til kaste øvelserne til tirsdagens træning - noget af det første håndboldrelaterede hun har lavet siden sin skade tilbage i marts. Foto: Patrick Dejbjerg

Karen Brødsgaard løb med fra start til slut i træningen, selvom trænerrollen nok betyder, at hun kan stoppe, når hun vil - modsat resten af holdet. Foto: Patrick Dejbjerg

Nathalie Hagman er en af tre nye spillere i truppen til denne sæson. Foto: Patrick Dejbjerg

Sara Hald (forrest) og Nycke Groot sad med i feltet det meste af dagen til løb. Foto: Patrick Dejbjerg

De gamles hold til højre tog første stik i holdkonkurrencen mod de unge, der snød lidt til dagens konkurrence. Foto: Patrick Dejbjerg

En af dagens træningsformer var en ny, der er lavet af forskere i Japan til at hjælpe skuldrene i gang. Foto: Patrick Dejbjerg

I dagens konkurrence skulle alle spillere skyde efter overliggeren. Dem, der ramte, gik videre til næste runde. Hvis man missede begyndte man at strække ud. Foto: Patrick Dejbjerg