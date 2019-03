Ulovlig rekruttering af unge spillere kan nu få alvorlige konsekvenser for Manchester City, der potentielt kan se frem til en sæson uden mulighed for at handle nye spillere.

Manchester City kigges i disse dage i sømmene af både UEFA og FIFA, der undersøger klubbens mulige brud på Financial Fair Play-reglerne samt en potentiel ulovlig rekruttering af unge spillere.

Mens det første meldes at kunne koste City en fremtidig deltagelse i Champions League, så meddeler The Sun fredag, at FIFA nu står klar med en straf, der vil fjerne klubbens mulighed for at handle spillere i de to kommende transfervinduer.

Årsagerne er angiveligt brud på reglerne omkring rekruttering af unge spillere og ulovlige ejerforhold.

FIFA har ifølge den engelske avis holdt øje med City gennem flere år, og nu kan det altså potentielt snart kaste den samme straf af sig, som ramte Chelsea for godt en måned siden.

En af måderne som Manchester City skulle have brudt reglerne på, har en sammenhæng med den danske klub FC Nordsjælland og Right To Dream-akademiet i Ghana, der er ejet af Tom Vernon. Football Leaks afslørede i november, at Manchester City gratis kunne hente spillere fra akademiet, efter at Premier League-klubben skulle have hjulpet akademiet økonomisk.

The Sun skriver, at en kilde fra FIFA har udtalt, at den internationale fodboldunion snart vil melde ud om en straf, der vil være meget lig den, som Chelsea modtog for en måned siden.

Angiveligt vil det fjerne Citys mulighed for at handle spillere i de to kommende transfervinduer.