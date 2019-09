Føring på 3-1 var ikke nok: Dalum smed sejren væk

Fodbold: Dalum IF må græmme sig efter lørdagens 2. divisionskamp. På en ellers fin septemberlørdag med solskin det meste af tiden var Dalum godt på vej mod sejren og en fornuftig placering i den gode halvdel af rækken, da Ringkøbing unødvendigt blev lukket ind i kampen igen.

Dalum smed en føring på 3-1 i de sidste 10 minutter mod det sejrsløse vestjyske bundhold, der endte med at få 3-3 med hjem fra Fyn. Da Næsby vandt over VSK Aarhus, rutsjede Ringkøbing en plads ned og ligger nu sidst i 2. division som eneste hold uden sejr. Dalum er stadigvæk på femtepladsen, nu med 11 point for otte kampe, men forsømte muligheden for at få kontakt med topholdene.

- Det er ærgerligt, at vi ikke fik to point mere. Det skulle vi have haft i dag. Det var nogle dumme point at smide, konstaterede Dalum-angriberen Philip Storustrup efter kampen.

- Vi faldt i niveau og begyndte at spille langsommere. Det gik over til at blive en kamp med lange bolde og dueller i stedet for at holde fast i det spil, vi havde haft i løbet af kampen, sagde Philip Stoustrup om den nedtur, der ramte det fynske hold i de sidste 10 minutter.