Før vind-eller-forsvind-kamp: Svendborg Rabbits skal fokusere på spillet og ikke dommerne

Jacob Enevold Jensen bruger sine 215 cm til at tage bolden mod kurven over for Randers Cimbrias højeste spiller, 212 cm høje Marinus Mouboe, i pokalkvartfinalen i januar, hvor Svendborg Rabbits vandt 82-70. Jacob Enevold har i snit scoret 15,7 point pr. kamp i de tre første DM-kvartfinaler. Foto: Katrine Becher Damkjær