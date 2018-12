Før vigtig bundkamp: Odense Bulldogs-kaptajn vil op over stregen

Ishockey: I stort set hele sæsonen har det unge hold fra Odense Bulldogs indtaget sidstepladsen i Ishockeyligaen, men søndag kan det fynske mandskab for første gang i flere måneder komme væk fra sidstepladsen i ligaen, der består af 10 hold. Det sker, hvis Odense Bulldogs henter tre point i hjemmekampen mod økonomisk trængte Hvidovre Fighters, der inden søndagens dyst er netop tre point foran Bulldogs.

- Vi vil gerne op over den streg, der holder os inde i spillet til playin-pladserne. Men selv om Hvidovre har mistet et par spillere i løbet af sæsonen, har de ikke lagt sig ned, siger Martin Larsen, kaptajn for Odense Bulldogs.

Nummer ni får chancen for at sikre sig en slutspilsplads via en playin-serie mod nummer otte, mens sæsonen er slut for nummer 10, når de 45 runder af grundspillet er overstået sidst i februar.

Bulldogs har haft et godt tag på Hvidovre i denne sæson, da de to første møder begge er endt med fynsk sejr. 6-2 hjemme og 1-0 ude efter overtid.

- Det var en god hjemmekamp, hvor vi kom med 120 kilometer i timen og skruede fuldt op for gashåndtaget. Udekampen var en defensivt præget affære, hvor vi var tilfredse, så længe der stod 0-0, og så fik vi sejren i overtiden, fortæller Martin Larsen om de to opgør.