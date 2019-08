Før lokalopgør mod Næsby: Middelfart overvandt chokscoring

Kampene skal lukkes

I det 78. minut skulle anfører Casper Johansen have lukket kampen på en stor chance, og et minut senere havde Kristian Weber chancen men missede på et godt indlæg fra Esben Petersen. Det blot for at nævne et par af den type chancer, som Middelfart skal udnytte i de kommende kampe, hvis klubben skal have opfyldt sine ambitioner om at være med helt fremme i 2. division, når tingene skal afgøres til foråret.

De 2-1 var også de tre første point for Jes Bekke som cheftræner for holdet. Efter at have været rundt for at trykke næve med sine spillere, sagde Bekke til Sport Fyn:

- Ja, de tre point var det vigtigste i dag. Men når jeg ser over hele kampen, så var vi det bedste hold og skal vinde med mere end 2-1. Vi skal være bedre til at lukke tingene. Det skal vi arbejde med.

VSK Aarhus kom til Middelfart med en kanonstart på sæsonen, hvor specielt en sejr på 4-1 hos Thisted har imponeret. Og man kunne se, at det er en klub med 2. division i dna'et, der var kommet til Vestfyn. Østjyderne gjorde ikke spillet vanskeligere end det er. Blandt andet med lange bolde frem mod et par store angribere - blandt andre Christoffer Denius.

VSK's scoring til 1-0 i det 12. minut ved Nick Drachmann kom sådan set også ud af ingenting - på et skud i feltet, hvor Middelfart-målmand Casper Radza blev fanget på det forkerte ben.