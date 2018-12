Før hjemmekamp mod ond ånd: Odense Bulldogs øjner fremgang

Selv om Odense Bulldogs har tabt sæsonens tre første opgør mod Esbjerg Energy, ser assistenttræner Mads True muligheder for at tage point fra de robuste vestjyder.

Ishockey: Når Odense Bulldogs tirsdag klokken 19.00 løber på isen til den sidste hjemmekamp inden jul, er favoritværdigheden hos modstanderholdet. Esbjerg Energy har vundet sæsonens tre første indbyrdes opgør med 6-0, 4-1 og 4-1, men det fynske bundhold har optimismen i behold.

- Esbjerg har et godt hold, men da vi mødte dem senest, stod der 1-1, til der manglede 10 minutter. Da spillede vi en god kamp, og vi havde chancer for at score flere mål. Vi tror på, at vi kan tage point mod Esbjerg, siger Mads True, assistenttræner for Odense Bulldogs.

Afskeden med den canadiske angriber Ned Lukacevic, der mandag fik ophævet sin kontrakt, tillægger assistenttræneren ikke den store betydning.

- Det betyder ikke så meget. Han har ikke spillet de seneste kampe og var i fjerdekæden, da han senest spillede. I stedet får andre mere spilletid, siger Mads True.

- Der er en god harmoni i truppen, og det har der været hele sæsonen. Folk kan lide hinanden og kæmper for hinanden, siger Mads True.

Odense Bulldogs ligger på niende- og sidstepladsen og har seks point op til Herlev på ottendepladsen. Og der er hele 14 point op til Rødovre på syvendepladsen, der er den sidste direkte slutspilsplads. Så for Bulldogs ligner det en play-in-serie mod Herlev om den sidste slutspilsplads.

- Vi vil gerne rykke op i tabellen, og der er mange kampe endnu, påpeger Mads True.