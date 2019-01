Før VM: Danmark ramte bunden i generalprøven

Odense: Niklas Landin var tilbage i målet, og Mikkel Hansen har fået en velskabt søn. Dermed er de værste spekulationer omkring det danske landshold afklaret før torsdagens VM-premiere i Royal Arena i København.

Danmark fik ikke meget modstand af Ungarn i det første møde i Aarhus, men Ungarn sagde tak for sidst med en sejr på 28-25 i Odense efter 16-8 ved pausen.

Det blev en anelse bedre hos danskerne i anden halvleg, men det blev aldrig det niveau, vi forventer at se under VM.

Det var Ungarn, der sendte Danmark ud af VM for to år siden. Ungarn er en stolt håndboldnation. René Toft Hansen slår sine folder Veszprem og får fra næste sæson følgeskab af Rasmus Lauge.

Det var da også et helt anderledes topmotiveret ungarsk hold, der løb på banen i Odense.

Rasmus Lauge måtte en tur i gulvet, og der gik et sus gennem hallen, men han var hurtigt frisk igen.

René Toft Hansen blev brugt i både forsvar og angreb og udkæmpede hårde dueller med kæmpen Banhidi, der er stor som et højhus.

Ungarn bragte sig foran 6-3, og der var ikke meget, der fungerede hos de rød-hvide. Det lignede mere og mere den dårlige generalprøve, der giver håb om en god premiere.

Casper U. Mortensen fik chancen som straffeskytte i Hans Lindbergs og Mikkel Hansens fravær, men han misbrugte sit tredje forsøg, da han forsøgte at lobbe.

Det nærmede sig det pinlige, da Ungarn bragte sig foran 12-5 og 15-8.

Der var intet, der fungerede på det danske hold.

Det danske hold ramte bunden, og det må have givet landstræner Nikolaj Jacobsen dybe panderynker at se det danske bundniveau blot fire dage før VM-premieren.

Der var intet at glæde sig over, og det kunne have været "muntret" at have været en flue på væggen i det danske omklædningsrum i pausen.

Spillerne fik den skideballe, de havde fortjent efter 30 minutters ynk og 16-9 til gæsterne.

Det blev ikke stort bedre i de første 10 minutter af anden halvleg. Ungarn scorede til 21-14, og det hele virkede energiforladt.

Det lignede en af de dage, hvor maskotterne Trille og Trolde var de eneste kandidater til titlen som bedste dansker.

Magnus Landin var et dansk lyspunkt, da han markerede sig som straffeskytte foran de 3528 tilskuere, men han endte også med en afbrænder.

Reserven Johan Hansen bragte Danmark tilbage i kampen med fire mål, da han reducerede til 23-19 og 24-20, og han reducerede også til 27-24.

De to unge Johan Hansen og Magnus Landin og målmand Jannick Green var dem, der bedst kunne være indsatsen bekendt.

Målmand Roland Mikler blev kåret som bedste spiller hos Ungarn, mens prisen hos Danmark gik til målmand Jannick Green.

Det var første gang, Simon Hald og Martin Larsen var med til at tabe en landskamp.

Danmark-Ungarn 25-28 (8-16)

VM-test, Odense

Mål for Danmark:

Johan Hansen 4, Magnus Landin 4, Mads Mensah 3, Nikolaj Øris 3, Casper U. Mortensen 2, Rasmus Lauge 2, Lasse Svan 2, René Toft 2, Nikolaj Markussen 1, Henrik Møllgaard 1, Anders Zachariassen 1.

Mål for Ungarn:

Zsolt Balogh 6, Richard Bodo 5, Mate Leki 5, Iman Jamali 4, Bence Banhidi 4, Adrian Sipos 1, Patrik Ligetvari 1, BendeguzBoka 1, Peter Hornyk 1.Udvisninger:Danmark 4, Ungarn 7.3528 tilskuere.