Før Odense mod Randers HK: En vrimmel af landsholdsspiller

- Mie Højlund har spillet højre back i hele optakten til sæsonen og i de første kampe, så det er klart, at vi har skullet omorganisere. Man vil komme til at se meget til Hagman på den højre back, sagde Odense-chef Jan Pytlick til Sport Fyn efter torsdag eftermiddags træningspas.

I forbindelse med kampen mod Randers HK er der speciel aktualitet omkring to af landsholdsspillerne. Mie Højlund vred om på sin venstre fod i tirsdag aftens vundne opgør i Viborg og er ude i et par uger. I hendes fravær vil Nathalie Hagman få en nøglerolle i idrætshallen fredag aften.

Profiler har sagt farvel

I Odense Håndbold hungrer de efter at give deres hjemmepublikum sæsonens første ligasejr i idrætshallen efter nederlaget til Team Esbjerg.

- Vi var for uskarpe mod Esbjerg. Det skal vi have ændret på til opgøret mod Randers. Og jeg tror på, at vi har gode muligheder for en sejr - i respekt for, at Randers er et godt hold, der løber på det hele, lød meldingen fra Jan Pytlick.

Fakta er, at Randers HK ikke er, hvad Randers HK var. Klubben har skruet ned for blusset efter en satsning og har blandt andet sagt farvel til profiler som Camilla Dalby og Maria Fisker. Klubben kæmper fortsat med økonomiske problemer og er ikke nødvendigvis et oplagt hold til top-otte. Klubben har dog hentet en profil i København Håndbold - Mai Kragballe.

Randers HK har ligesom Odense Håndbold en sejr og et nederlag i sæsonens to første kampe. Først tabte Randers med 25-29 ude til Silkeborg-Voel KFUM, og derefter blev det til sejr 27-25 over Skanderborg.

Odense Håndbold vandt begge opgør mod kronjyderne i sidste sæson. Overbevisende.