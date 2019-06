Før GOG's 1. DM-finale: Det perfekte farvel

GOG's norske målmand, Ole Erevik, slutter en stor karriere efter at have været med til at føre den fynske klub endnu et trin opad til en DM-finale, hvor modstanderen er Aalborg Håndbold, som Erevik vandt DM-guld med i 2013.

Håndbold: En filminstruktør kunne ikke have skrevet drejebogen bedre. GOG's 38-årige målmand, norske Ole Erevik, meddelte i september, at han stopper en stor karriere efter denne sæson efter 15 år som professionel. Nu har Erevik været med til at føre GOG til klubbens første DM-finale i 11 år, hvor kamp et spilles søndag, og hvor modstanderen hedder Aalborg Håndbold, som nordmanden blev mester med i 2013. - Sikke en fantastisk afslutning på min håndbold. Jeg kunne ikke have ønsket mig den bedre. Den er jeg meget taknemmelig for, konstaterer Ole Erevik efter et hurtigt bad ovenpå lørdagens træning i Su'vi:t Arena - det sidste pas inden det søndag eftermiddag går løs i Jutlander Bank Arena i Aalborg. Men til finalerunden skal 38-årige Erevik også mobilisere den sidste markante kraftanstrengelse. Han siger således: - Jeg er færdig fysisk og slidt mentalt. Jeg kan mærke, at der ikke er flere sæsoner i mig. Hvis jeg var en bil, så blinker alle advarselslamperne. Fysisk - jeg har ondt i hele kroppen og kan mærke, at jeg ikke er på det niveau, jeg var tidligere. Mentalt - tidligere betød håndbolden alt, men nu kan jeg mærke, at der er andre ting, der er vigtigere, primært familien, og jeg vil gerne noget andet. Ole Erevik er gift med Sasja, og parret har børnene Tristan på fem år og Isla på to år. Familien blev reelt "etableret" i Aalborg - den by, Erevik har et stort hjerte for, og med den klub, hvorfra han har rigtig stærke og gode minder. - Jeg toppede som målmand i Aalborg - i hvert fald i min tid i Danmark - men nu må Jan (Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen, red.), som jeg fortsat har et godt forhold til, altså indstille sig på, at han må vente mindst et år på det fjerde danske mesterskab, som det lyder fra Ole Erevik med et finurligt smil.

Sådan afgøres det GOG møder Aalborg Håndbold i årets DM-finale. BSV og Skjern Håndbold skal kæmpe om bronzen.



Fordi Aalborg blev nummer et i grundspillet og GOG nummer to, har nordjyderne hjemmebanefordel i finalerunden. Det vil sige, at der spilles i den nordjyske hovedstad i kamp et og i en eventuel kamp tre.



Sådan ser finaleprogrammet ud: Søndag den 2. juni, kl. 16.00: Aalborg-GOG, torsdag den 6. juni, kl. 20.30: GOG-Aalborg og (eventuelt): Søndag den 9. juni, kl. 16.00: Aalborg-GOG.



Ligesom i semifinalerunden gælder det, at det hold, der først når mindst tre point, bliver dansk mester. Ved uafgjort i tredje kamp afgøres tingene med forlængelse(r) og eventuelt straffekast.



Aalborg blev allerede klar til DM-finalen sidste søndag med anden sejr i træk over BSV i de to klubbers semifinalerunde.



DM-titlen giver med sikkerhed en plads i næste sæsons Champions League, men det gør andenpladsen sandsynligvis også. Det har den i hvert fald gjort de seneste år.



Det er 11 år siden, GOG senest var i en DM-finale og 12 år siden, GOG senest vandt DM-titlen (for syvende gang).

Klassisk Ole Erevik i GOG-målet. Erevik spiller med beskyttelsesbriller på grund af nethindeløsning. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Arenaen i Skjern ramte ham Vi sidder i arenakompleksets mødelokale. Gennem vinduet er der udsigt til Ereviks parkerede bil, som fragter ham mellem hjemmet i Solrød og Gudme. - Turen tager en time og et kvarter, som det uden tøven lyder fra GOG-målmanden, der har haft nok ture til at tage helt nøjagtig tid. Der har altså - også på landevejen - været tid til at tænke nok på, at håndboldkarrieren snart er slut, men de tanker har ikke fyldt meget. I hvert fald ikke før nu. Ole Erevik: - Jeg kunne mærke det markant, da vi skulle spille semifinale i Skjern. Pludselig stod det meget stærkt for mig, at det ville være sidste gang, jeg skulle spille i den arena. Da jeg var i KIF, var kampene mod Skjern nærmest krig, i Aalborg blev opgørene mod Skjern en nyklassiker, og i min tid i GOG har der været meget intense opgør mod Skjern - to tætte semifinaler. Men alt det har ikke ændret på den overordnede følelse omkring karrierestoppet. Som Ole Erevik siger: - Jeg har aldrig været i tvivl om, at min beslutning er rigtig. Jeg glæder mig til at blive en anden end håndboldspilleren Ole Erevik. Jeg glæder mig til et nyt mere "almindeligt" liv sammen med min familie - og det gør min familie også. Jeg er glad for, at GOG gerne ville have mig til at fortsætte, og jeg har også fået andre attraktive tilbud. Men jeg ville lyve over for mig selv og en arbejdsgiver, hvis jeg sagde ja.

Ole Erevik er også kendt som noget af en spasmager, der blandt andet er set lave dansetrin i målet. Her har Erevik taget et fast greb omkring den fynske dommer, Claus Gramm Pedersen, der i hvert fald ikke får lov til at vise et kort i denne situation. Foto: Johan Gadegaard

Til sidst - et skifte i vinkel Ole Erevik er uddannet journalist. Under januars VM-slutrunde optrådte han som ekspert for norsk TV3. - Ja, jeg vil gerne noget med journalistik - kommunikation/marketing. Det felt har min interesse. Jeg har fået nogle tilbud og har selv et par følere ude, men jeg har ikke noget på hånden. Jeg glæder mig til nye udfordringer, men der er ingen afklaring, lyder det fra Ole Erevik men med den hurtige tilføjelse: - Det har jeg det fint med. Jeg kan godt bruge lidt tid til at "falde ned" - til at omstille mig. Til sidst skifter vi lige vinkel og overlader ordet til Ereviks sidste cheftræner, Nicolej Krickau: - Ole er holdets balancespiller. Forstået på den måde, at han er skarp, når trykket skal tages af og skaber det gode humør, når det er nødvendigt. Vigtigst af alt, så har han erfaringen, når tingene spidser til, så jeg er megatryg ved Ole i de her finalekampe. Både Ole og Lars (stregspilleren Lars Hald, der også slutter sin karriere, red.) fortjener en fantastisk afslutning. Aalborg Håndbold-GOG, TV 2, kl. 16.00 Sport Fyn opdaterer live fra kampen fra kl. 15.30 på fyens.dk/faa.dk