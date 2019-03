Før GOG mod polakker: Intet alternativ til sejr

GOG er lørdag aften tilbage i EHF Cuppens gruppespil, hvor sejr over polske Pulawy er et must, hvis ambitionen om avancement til kvartfinalerunden fortsat skal være realistisk.

Håndbold: Ud over (en vunden) pokalkamp mod Svendborg Håndboldklub fra 3. division har GOG ikke været i skarp aktion siden nederlaget i ligaens grundspil på hjemmebane 9. marts til Skanderborg Håndbold. Lørdag aften bliver GOG'erne imidlertid kastet ud i alvoren igen - og det i en kamp, hvor der reelt intet alternativ er til sejr. GOG møder polske Pulawy i Su'vi:t Arena i næstsidste runde i EHF Cuppens gruppespil, og en sejr er sandsynligvis nødvendig for at holde liv i fynboernes forhåbninger om at avancere til kvartfinalerunden. Kampene i EHF Cuppen kommer samtidig med, at ligaens grundspil går ind i sin afgørende fase, hvor GOG med et point på udebane i Helsingør hos Nordsjælland Håndbold tirsdag aften kan sikre sig mindst en andenplads og dermed to point med til slutspillet.

Før polakkerne kommer Stillingen i gruppe D i EHF Cuppen med to runder tilbage:1. THW Kiel 4 kampe 8 point (32)



2. GOG 4 kampe 4 point (4)



3. Granollers 4 kampe 3 point (-18)



4. Pulawy 4 kampe 1 point (-7)



Kiel er allerede vinder af gruppen og klar til Final 4-arrangementet på hjemmebane den 17. og 18. maj.



Kiel tager imod Granollers lørdag klokken 18.00 - 45 minutter før starten på opgøret mellem GOG og Pulawy. Vinder Kiel, er GOG sikker på at blive nummer to i gruppe D med en sejr over polakkerne. Samtidig vil Granollers altså ikke have noget at spille for, når GOG møder spanierne i sidste gruppekamp, søndag den 31. marts.



Da der kun spilles tre kvartfinaler, går den svageste af de fire gruppetoere IKKE videre til kvartfinalerunden. GOG er sandsynligvis sikker på avancement med otte point - og måske også med syv point - som tingene arter sig i de tre øvrige grupper pt.



Ved pointlighed i toer-regnskabet gælder den totale målforskel.



Hvis GOG går videre til kvartfinalerunden, bliver modstanderen nummer et fra enten gruppe A, B eller C, og det vil sandsynligvis sige enten Füchse Berlin (Tyskland), RK Nexe Nasice (Kroatien) eller FC Porto Sofarma (Portugal).

Fysikken med til slutspillet GOG-back Frederik Clausen ser det som en styrke, at holdet er med helt fremme i to turneringer samtidig. Han siger: - Vi vil altid gerne vinde, og vi vil også gerne med i Final 4 i EHF Cuppen. Jeg tror på, at deltagelsen i EHF Cuppen giver mere, end den koster. Blandt andet kan de fysiske krav i EHF Cuppen rykke os, og det kan vi forhåbentlig tage med til slutspillet i ligaen. Og så er vi i bund og grund jo en flok unge drenge, der gerne vil spille kampe. Mange på holdet har ikke stået i en situation, hvor det virkelig gælder, så der er meget at tage med fra for eksempel kampen i Kiel. Trods nederlaget. - Så EHF Cuppen spænder ikke ben for slutspillet? - Der er selvfølgelig noget med forbruget af kræfter. Men jeg tror på, at kampene i Europa får holdet til at vokse - også med sammenhold. Det så vi sidste gang, vi var med (i sæsonen 2016/17, red.).

Dårlig udnyttelse i overtal GOG har brugt en stor del af pausen fra topkampe til at bearbejde den kendsgerning, at holdet i denne sæson har været markant dårligere til at udnytte overtal. Udnyttelsesprocenten er således faldet fra 72 procent i sidste sæson til lidt over 50 procent i denne sæson indtil nu. - Spillet har ikke været så langt fra, føler vi, men uanset, om det er brændte chancer, eller det er fejl, så er 20 procent dårligere jo ikke godt nok, og det har selvfølgelig fyldt hos os. Vi har ikke ændret det store, men vi har selvfølgelig blandt andet arbejdet med det mentale i at skal være mere effektive i de overtal. Vi var ekstraordinære gode i sidste sæson, så derfor gør det lidt ondt, at vi ikke har været i stand til at omsætte på samme niveau i denne sæson, lyder det fra cheftræner Nicolej Krickau. Også i forsvar i undertal har GOG'ere præsteret dårligere i denne sæson indtil nu end i sidste sæson.

Stærke på udebane GOG mødte Pulawy i Lublin i første runde af gruppespillet, og fynboerne vandt med 31-28 efter at have vundet opgørets sidste minutter med 4-0. Pulawy er færdig i turneringen, men det er ikke kun en fordel, mener Frederik Clausen, der siger: - Vi er selvfølgelig favoritter, og det skal vi kunne håndtere. Men for polakkerne er kampen jo en "fri tur". På hjemmebane i første runde var de under pres for at levere. Hos os - og ude af turneringen - kan de spille helt frit. Trods to nederlag har Pulawy faktisk leveret stærk på udebane. Også selv om holdet ikke har haft så meget at spille for. Polakkerne tabte kun 29-30 hos Granollers og kun 23-26 hos mægtige THW Kiel. - Det faktum har selvfølgelig været den markante indgang for os til lørdagens kamp, fortæller Nicolej Krickau, og han tilføjer: - Vi forventer rent faktisk en særdeles svær opgave. Også fordi individualisterne hos polakkerne - specielt venstrebacken Podsiadlo og stregen Rogulski - har spillet rigtig fint, siden vi mødte Pulawy sidst. GOG-Pulawy, TV3 Max, kl. 18.45