Før GOG mod Granollers: Den spanske forbindelse

GOG-playmaker Josef Pujols far stammer fra Barcelona og vil være på tilskuerpladserne i Granollers, når GOG søndag aften kæmper for at avancere til kvartfinalerunden i EHF Cuppen. Selv føler Josef Pujol, at hans start i GOG har været svær. "Jeg har været nede i kælderen og vende mentalt", som playmakeren fortæller.

Søndag aften møder GOG så Granollers i det catalanske i sidste runde af gruppespillet. Med uafgjort eller en sejr er fynboerne sikre på at avancere til kvartfinalerunden for første gang siden sæsonen 2005/2006 - altså også for første gang siden konkursen for ni år siden. Og Josef Pujol forventer, at hans far er på plads i arenaen for at heppe på ham og de øvrige GOG'ere.

GOG ender - uanset resultatet af søndagens kamp mod Granollers - som nummer to i EHF Cuppens gruppe D efter suveræne THW Kiel. Kun de tre bedste af de fire toere går videre til kvartfinalerunden. Der spilles således kun tre kvartfinaler, fordi Kiel som etter i gruppe D er direkte videre til Final 4 på hjemmebane, 17. og 18. maj. GOG har før mødet i Catalonien seks point. Det samme antal point har TTH Holstebro på andenpladsen i gruppe C efter en sikker sejr, lørdag, i sin sidste gruppekamp på 34-22 over Liberbank Cuenca fra Spanien. Den sidste toer til at avancere bliver enten GOG eller TTH, og GOG skal hente mindst et point mod Granollers for at trække det længste strå. TTH har således en markant bedre, samlet målscore end fynboerne. Kampen spilles kl. 19.00 i Palau d'Esports de Granollers med plads til 6500 tilskuere. GOG vandt de to klubbers første opgør så sikkert som 34-26. Men GOG-cheftræner Nicolej Krickau kalder Granollers form for "opadgående". Spanierne var uden Antonio Garcia i Gudme - Garcia er med, når det går løs på hjemmebane. Garcia er spilleren, der gør Granollers største profil, Adrià Figueras, rigtig god.

- Jeg tror heller ikke det har været så slemt hele vejen, men at det måske har været mest oppe i mit eget hoved. Men man vil jo altid gerne have, at det går godt fra dag et. Og det har det ikke gjort i alle kampe.

Uafstemte forventninger

GOG-cheftræner Nicolej Krickau havde fulgt Josef Pujol i flere sæsoner op til det, der endte med en aftale med GOG fra denne sæson. På spørgsmålet, om han havde forventet mere af Pujol, svarer Krickau:

- Vi ville alle sammen gerne have haft, at Josef havde spillet en sæson helt op i skyerne, og det har Josef ikke gjort. Men vi ved også, at det pr. definition tager noget tid at integrere sig. Især for en spiller, som skal have så afgørende en rolle, som Josef er udset til. Der har også været en masse logistiske udfordringer, som også har gjort det svært for Josef.

Men Nicolej Krickau ser også "uafstemte forventninger fra omgivelserne" som en del af problematikken og tilføjer:

- Nogle taler om, at Josef skal lave "åh, så mange mål", men det er ikke det, han er købt ind til. Han er købt ind til det, der starter lige om lidt, nemlig, at han skal være holdets leder, når vi går ind i slutspillet. Det manglede vi i sidste sæson. Og det kan Josef stadig nå. Selvfølgelig havde jeg gerne set Josef spille kampe på højere niveau set over hele sæsonen, men jeg er fuld af fortrøstning i forhold til, at han stadig kan løse det, han er hentet til. Men selvfølgelig påvirker det en spiller ikke at føle, at han leverer det, han gerne vil levere. Både for sig selv, for klubben og for omgivelserne. Men Josef er altså købt ind som playmaker. Sådan en havde vi ikke sidste år. Derfor lavede vi - specielt i starten af sæsonen - rigtig, rigtig mange mål, og det var Josef en del af.