Fønss med en usædvanlig scoring

Fodbold: På forhånd vidste alle i Marienlyst, at forårets kamp mod nedrykning i 2. division bliver en voldsom udfordring, og efter nederlaget på 1-2 hjemme i premieren mod AB blev opgaven logisk nok kun større.

Der er nu 10 point op til TPI, der er holdet med det femtelaveste antal point i de to kredse, og fire hold skal ud i det kommende nedrykningsslutspil.

- Men der var mange opmuntrende ting i dag. Spillerne leverede en helt anden fight og et andet spil end i træningskampene. Vi burde have scoret mere end det ene mål ved Anders Fønss i 1. halvleg, og efter pausen rammer vi overliggeren, og vi var med til det sidste. Men det er klart, at vi skal til at have en del point, sagde sportschef Rene Stasiak, der er ny i rollen i Marienlysts rekonstruerede sportslige ledelse, hvor Kim Jørgensen er cheftræner - hentet fra B1913.

AB kom foran efter ni minutter ved nyhentede Seejou King, tidligere HIK, men Fønss udlignede kort før pausen. Philip Olsen afgjorde kampen efter en times spil.

- Anders fik bolden i højresiden og scorede med højrebenet. Det har vi vel aldrig set før, sagde Stasiak om den klassiske venstrebensskytte.

Marienlyst har nu cirka 20 mand i truppen. Nicolas Jørgensen, der er hentet i B1909, stod over med en mindre skade, men de to andre offensive profiler fra nierne, Jonas Skærlund og Mathias Munk, var med fra start, og det samme var forsvareren Markus Bay Jensen på en kølig lørdag med 157 tilskuere bag banderne på kunstgræs-arenaen.