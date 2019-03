GOG har smidt 10 point i 23 kampe. To af dem var den 10. november ude mod Skanderborg Håndbold, hvor fynboerne tabte 29-32.

Lørdag med start kl. 16.10 mødes de to klubber i Gudme. GOG har som mål at få revanche for 10. november og fastholde sin topposition i grundspillet, mens Skanderborg på en noget overraskende flot fjerdeplads kæmper for at få et point med til slutspillet.

Sport Fyns Karsten L. Sørensen opdaterer live fra Su'vi:t Arena i Gudme her: