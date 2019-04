GOG spiller lørdag med start 15.30 mod Ribe-Esbjerg HH i Su'vi:t Arena i Gudme i sidste runde af ligaens grundspil. Samtlige kampe i runden begynder kl. 15.30, og cirka klokken 17.00 vil det stå klart, hvordan de to puljer til slutspillet kommer til at se ud. Allerede inden sidste runde ligger det fast, at GOG som minimum toer i grundspillet vil få maksimale to point med til puljespillet. Sport Fyns Karsten L. Sørensen følger GOG's kamp - og de øvrige kampe - og opdaterer her: