Efter to sejre i EHF-Cuppens gruppe D står GOG søndag over for mægtige THW Kiel, der er favorit til at vinde både gruppe D og sæsonens EHF Cup. GOG jagter overraskelsen ud til Kielerkanalen og skal under alle omstændigheder helst komme fra Kiel med et godt resultat. I sidste ende kan målforskellen nemlig blive afgørende for fynboernes chancer for at gå videre til kvartfinalerunden,