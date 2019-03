Følg med live: GOG mod THW Kiel i Odense

GOG møder for anden gang inden for en uge mægtige THW Kiel fra toppen af Bundesligaen. I Kiel blev det til et markant fynsk nederlag med 14 mål. Med en sejr vinder tyskerne gruppe D i EHF Cuppens gruppespil. Hvis GOG taber, har fynboerne fortsat chancen for kvartfinalerunden, hvis antal point og målforskel på en andenplads er nok til at blive bedst blandt de tre bedste af de fire gruppetoere. Der er udsolgt i Jyske Bank Arena i Odense med 4000 tilskuere på lægterne. Sport Fyns Karsten L. Sørensen opdaterer live her: