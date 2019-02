Efter nederlaget på 14 mål hos THW Kiel i søndags er GOG tilbage i ligaens grundspil onsdag aften, hvor modstanderen i Skansen i Sønderborg er Sønderjyske. Med to kampe i baghånden er GOG et point efter Aalborg Håndbold i grundspillet og har altså muligheden for at overhale nordjyderne. Men Sønderjyske kæmper desperat på en niendeplads for at komme i top-otte, der er feltet til slutspillet. Sport Fyns Karsten L. Sørensen er på plads i Skansen og opdaterer live her: