GOG indledte årets EHF Cup-gruppespil med en sejr i Polen over KS Azoty-Pulawy. Søndag med start kl. 15.00 gælder det den første hjemmekamp mod spanske BM Granollers. Det er sandsynligvis en kamp, der afgør, om GOG har en chance for at gå videre til kvartfinalerunden. Sport Fyns Karsten L. Sørensen liveopdaterer fra Su'vi:t Arena i Gudme her: