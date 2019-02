Med start kl. 19.00 tager GOG imod oprykkerne fra Lemvig-Thyborøn Håndbold. GOG ligger nummer et i grundspillet - et point foran Aalborg Håndbold, mens gæsterne ligger tredjesidst og er i hård kamp om at undgå nedrykning. Følg Karsten L. Sørensens liveopdatering fra kampen her: