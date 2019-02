Aalborg Håndbold har skubbet GOG ned på andenpladsen i ligaens grundspil - med et enkelt point. Men de gule har to kampe i baghånden og kan allerede onsdag aften i lokalopgøret mod bundholdet og ærkerivalerne fra KIF Kolding generobre førstepladsen. Sport Fyns Karsten L. Sørensen er på plads i Su'vi:t Arena i Gudme og liveopdaterer her: