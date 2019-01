De orange vandt det første opgør i denne sæson mod københavnerne 24-19 på hjemmebanen i Odense Idrætshal, men København Håndbold ligger lige nu nummer tre i tabelregnskabet for HTH Ligaen, som føres af Odense Håndbold. Der er altså tale om et vaskeægte topbrag, når de to hold står over for hinanden i hovedstaden torsdag aften. Sport Fyn opdaterer live fra kampen nedenfor: