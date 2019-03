Følg OB live - og se analysen lige efter slutfløjt

Fodbold: Når OB løber ind på Nature Energy Park klokken 17.00 til Superliga-kampen mod Randers, er fynboerne allerede sikre på en plads til det eftertragtede top-seks slutspil.

Men alle point tages med over fra grundspillet, og derfor spiller OB allerede om bronze og ikke mindst en europæisk billet, fordi holdet i forvejen er fire point foran nummer fire Brøndby, der har 35 point - akkurat som Esbjerg.

I den stride blæst og i det kølige marts-vejr kan man forvente en indædt fight, hvor de polerede takter nok til tider må vige for en mere britisk stil, som også ofte er varemærket hos Randers, der selv har en god chance for at nå med i øverste slutspil.

Der ventes et flot tilskuertal på stadion, og hvis du ikke er i Folkets Teater, kan du følge kampens udvikling på live-opdateringen her - fra klokken 17.00.

Og lige efter slutfløjtet går duoen Abildtrup& Rasmussen live på med en analyse af kampen her på fyens.dk.