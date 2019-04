Fodboldlegenden Pelé vender tilbage til Brasilien mandag

Ifølge Pelés rådgiver er brasilianeren ved at være frisk nok til at vende hjem til Brasilien.

Fodboldlegenden Pelé er tilsyneladende frisk nok til at vende snuden hjemad inden længe.

Det siger Pelés rådgiver ifølge nyhedsbureauet AFP uden at bidrage med yderligere detaljer om brasilianerens helbred.

- Vi tager tilbage til São Paulo på mandag, siger rådgiveren til AFP.

78-årige Pelé blev indlagt på et hospital i Paris onsdag med høj feber. Siden fandt lægerne ud af, at han havde pådraget sig en urinvejsinfektion.

Allerede fredag fortalte Pelé på Twitter, at han havde fået det bedre.

- Mange tak for al kærlighed. Antibiotikaene virker, og jeg har det meget bedre, og jeg tror, jeg er klar til at spille igen, skrev Pelé muntert.

Pelé opholdt sig i den franske hovedstad, i forbindelse med at han skulle gennemføre en presseseance og møde den franske landsholdsspiller Kylian Mbappé.

Fodboldlegenden og Mbappé skulle egentlig have mødtes i november sidste år, men mødet blev udsat på grund af brasilianerens skrantende helbred.

Pelé meddelte i forbindelse med åbningen af OL i Rio de Janeiro i 2016, at han ikke var i stand til at stille op og tænde den olympiske flamme.

I 2014 tilbragte Pelé noget tid på et hospital i hjemlandet, da han havde nyreproblemer.

Pelé regnes af mange som verdens bedste fodboldspiller nogensinde.

Han spillede i det meste af sin karriere for Santos i hjemlandet, mens han også tørnede ud for New York Cosmos i et par sæsoner fra 1975.

Han vandt VM i fodbold tre gange med Brasilien.

Det skete i 1958, 1962 og 1970.