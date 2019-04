Den brasilianske fodboldlegende Pelé er ifølge flere medier blevet indlagt på et hospital i Paris.

Det skriver flere nyhedsbureauer og nævner franske RMC Sport som kilde.

Ifølge mediet skulle 78-årige Pelé, som i virkeligheden hedder Edson Arantes do Nascimento, have fået høj feber, men hans tilstand skulle ikke være kritisk.

AFP skriver, at Pelé blev bragt til hospitalet, så man var på den sikre side, efter at han havde pådraget sig en infektion.

Det franske nyhedsbureau citerer kilder tæt på den gruppe af folk, der omgiver Pelé, for, at fodboldlegenden har det godt.

Pelé opholdt sig i Frankrigs hovedstad i forbindelse med en promotionstur, hvor man så ville undersøge ham, inden Pelé skal rejse tilbage til Brasilien.

Pelé regnes af mange som verdens bedste fodboldspiller nogensinde.

Han spillede i det meste af sin karriere for Santos i hjemlandet, mens han også tørnede ud for New York Cosmos i et par sæsoner fra 1975.

Han vandt VM i fodbold tre gange med Brasilien.

Det skete i 1958, 1962 og 1970.