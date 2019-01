Fodboldikon led af depression: Ingen bekymrede sig om mig

Den italienske målmandslegende Gianluigi Buffon kæmpede sig for flere år siden gennem en hård periode med depression.

Det afslører den 40-årige Paris Saint-Germain-keeper ifølge tv-stationen ESPN i den seneste udgave af månedsmagasinet Vanity Fair.

Depressionen ramte ham for 15 år siden, da han var en ung målmand i Juventus.

- I nogle få måneder var der intet, der gav mening.

- Det føltes som om, at ingen bekymrede sig om mig, men kun fodboldspilleren, siger Buffon til Vanity Fair.

- Det var som om, at alle spurgte efter Buffon, og ingen spurgte til "Gigi". Det var en meget vanskelig periode, tilføjer han.

Gianluigi Buffon, der har vundet VM med Italiens landshold og ni italienske mesterskaber med Juventus, husker specifikt en dag, hvor han blev ramt af panik.

Før en ligakamp gik Buffon til målmandstræneren Ivano Bordon og bad ham sende reservekeeperen Antonio Chimenti på banen.

- Jeg var 25 år og red på en bølge af succes. Men en dag - før en kamp i Serie A - gik jeg til Ivano Bordon og sagde: Ivano, få fat på Chimenti og varm ham op, så han kan spille. Jeg føler mig ikke klar.

- Jeg havde fået et panikanfald, og jeg var ikke i en tilstand, hvor jeg kunne spille kampen, siger Gianluigi Buffon.

Det italienske målmandsikon betegner episoden som et vendepunkt.

- Det gjorde, at jeg kunne se klart og forstod, at jeg enten kunne give op eller konfrontere de usikkerheder, jeg har.

- Jeg har aldrig været bange for at vise dem eller græde, hvilket er noget, der indimellem sker for mig. Det er jeg på ingen måde flov over, forklarer Buffon.

Den rutinerede målmand er stoppet på det italienske landshold. I sommeren 2018 skiftede han fra Juventus til PSG på en etårig kontrakt.

PSG indtager i øjeblikket en suveræn førsteplads i den franske liga med stor afstand til de nærmeste forfølgere fra Lille og Lyon.