Flyvende Tauson triumferer i endnu en ITF-turnering

Clara Tauson fortsætter med at rage pokaler til sig på den internationale tennisscene.

Tennisspilleren Clara Tauson kan slæbe endnu en pokal med hjem til præmiehylden og skrive en ny finalesejr ind i cv'et.

Den blot 16-årige dansker vandt søndag morgen dansk tid ITF-turneringen i kinesiske Xiamen med en finalesejr på 2-6, 6-3, 6-2 over Meiqi Guo fra Kina.

Det er anden weekend i træk, at Tauson vinder en international turnering på seniorniveau. Sidste søndag triumferede hun i den noget større ITF-turnering i Shenzhen - en sejr, der sendte hende op som nummer 407 i verden.

Turneringssejren i Xiamen udløser ikke noget avancement på verdensranglisten, men Tauson kan glæde sig over, at hendes sejrsrække fortsætter.

Triumfen i Xiamen er den danske teenagers femte turneringssejr i 2019 og kom i hus, selv om hun fik en noget tung start.

Den tre år ældre kineser indledte med at bryde danskerens serv og udbyggede forspringet til at vinde første sæt klart.

I andet sæt holdt de to spillere deres serv, indtil Tauson førte 3-2. Derefter brød hun kineseren, hvilket skulle vise sig at blive et afgørende punkt i kampen.

Servegennembruddet blev det eneste i sættet, som danskeren vandt med 6-3.

Derefter havde Tauson initiativet og brød Meiqi Guo to gange i tredje sæt, hvor hun bragte sig foran 4-0. Derfra handlede det "blot" om at holde sin egen serv, inden hun kunne juble over endnu en finalesejr.