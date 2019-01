Flyvende Mikkel Hansen efter 14 mål: En ret god aften

Det var en aften, hvor Danmarks største stjerner funklede om kap, da Danmark torsdag slog Norge 30-26 ved VM i håndbold.

Ingen kunne dog måle sig med Mikkel Hansen, der scorede 14 mål og spillede en af karrierens bedste landskampe.

Det lagde han heller ikke skjul på efter gruppefinalen, der sendte Danmark til mellemrunden med fire point.

- Det var en ret god aften, vil jeg sige. Det var en af de aftener, hvor man nærmest bare skulle kyle bolden mod mål, så skulle det nok gå det hele, siger Mikkel Hansen uden at kunne skjule et stort smil.

- Jeg kom i mange gode situationer og positioner, som jeg kan lide at afslutte fra.

I mixedzone efter kampen var holdkammeraterne fulde af beundring over Mikkel Hansen, men flere sagde også, at det er den slags, de forventer af Hansen i de store kampe.

- Sådan er det at være god til det, man laver. Så er der forventninger. Det er ikke en dårlig ting. Det er ekstremt motiverende, at der er store forventninger om at præstere hver eneste gang, siger Hansen.

Efter at have vundet de fire første kampe mod svagere modstandere var Norge den første reelle styrkeprøve i Boxen, der skabte en meget intens ramme om kampen.

- Man lever og ånder for at spille den slags kampe. Man vil vise verden, at man er et godt håndboldhold. Tilskuerne fik lagt et enormt pres på Norge og skabte en fantastisk stemning.

- Jeg så en attitude og spilleglæde og selvtillid hos alle på holdet og en vilje til at løse opgaven til UG, lyder det fra Mikkel Hansen.

Danmark førte fra start til slut og gik til pause med en føring på 17-14. I anden halvleg kom Danmark foran med 25-16, inden Norge satte et slutspurt ind og skabte spænding med reduceringen til 25-27.

- Vi spillede fantastiske 45 minutter, hvor vi spillede rigtig, rigtig, rigtig god håndbold offensivt og defensivt og var meget disciplinerede. Uden et par fejl kunne vi have ført med fem eller seks mål ved pausen.

- I slutningen tog vi et par løse chancer, brændte nogle stykker og lavede et par tekniske fejl, og Norge fik et par kontramål. Norge viste god moral og arbejdede sig ind og skabte spænding, siger Mikkel Hansen.

Den gav et fingerpeg om Danmarks muligheder for at nå semifinalerne.

- Begge hold var spændte på, hvor de stod efter fire træningskampe hårdt sagt. Vi fik målt os med et godt hold, siger Hansen.