Fly forstyrrede danskerne på træningsbane i Gibraltar: - En fodboldbane er en fodboldbane, uanset hvad der uden om

FODBOLD: Kasper Schmeichel var netop blevet spurgt, hvad han mente om at skulle spille fodbold op og ned ad en klippe til den ene side og en lufthavn bag det ene mål.

- Faktisk har vi jo spillet ved en klippe i Braga. En fodboldbane er en fodboldbane, uanset hvad der uden om. Det handler om indstilling og spillet foregår indenfor stregerne.........

I det samme blev hans stemme overdøvet af et fly fra British Airways, der var ved at lette eller lande lige uden for stadion, og smilene blev brede og store, og latteren bredte sig.

De lokale journalister var nu ikke mødt særligt talstærkt op, men der var dog en vis interesse fra Gibraltar-tv-stationen GBC. Reporteren gjorde opmærksom på, at Danmark ligger nummer 30 på Fifa's verdensranglisten og Gibraltar nummer 198, så "hvordan vil I undgå en grim overraskelse", spurgte reporteren.

- Se bare på de to spillere, jeg har siddende her ved siden af mig, sagde Jon Dahl Tomasson og pegede på Simon Kjær og Kasper Schmeichel.

- De er top-professionelle og vant til at spille den her slags kampe. De er vant til at vinde og blive ved med at vinde, og vi har som landshold ikke tabt i umindelige tider, tilføjede han.

Simon Kjær talte ligesom Kasper Schmeichel meget om mentalitet og indstilling til at tage gibraltarerne alvorligt.

- Charmen ved fodbold er, at ikke alting er givet. Men har vi den rette indstilling, så er vi et langt bedre fodboldhold end dem. Det skal vi kunne klare, mente han.

Kasper Schmeichel mente, at han havde spillet på langt værre baner end den knastørre kunstgræsbane på Victoria Stadium.

- Fodbold skal helst ikke spilles på kunstgræs, og potentielt kan der være noget med opspringet af bolden, men det bør helst ikke betyde for meget.

- Men vi skal huske, at fodbold fra starten er at spille 11 mod 11, og alt kan ske. Jeg kender det fra Cup-kampene i England, og mentaliteten bliver afgørende. Vi er topprofessionelle, men er nødt til at være koncentrerede fra starten. Jeg kan faktisk ikke li' de spørgsmål om, hvor mange mål vi skal score. Vi skal vinde og det må gerne blive med 1-0. Alt andet er ligegyldigt, mente Kasper Schmeichel.

- Vi træner på kunst i dag og vi kan ikke ændre på, at vi skal spille på kunstgræs og må løse opgaven alligevel, tilføjede anfører Simon Kjær.