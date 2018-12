Flov Team Esbjerg-stjerne efter pokalbet: Vi gik i panik

Team Esbjerg var på vej mod finalen i kvindernes Santander Cup, hvor holdet er forsvarende mester, men lørdagens semifinale endte alligevel i stor vestjysk skuffelse.

Esbjerg førte med 18-10 i anden halvleg, men tabte med 25-27 til Odense Håndbold.

Den hollandske stjerne Estavana Polman, der var sit holds topscorer med ni mål, havde efterfølgende svært ved at finde ord for sin skuffelse.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Man bør være flov, når man smider en føring på otte mål. Alle gik i panik, og jeg forstod det ikke.

- Det er så dårligt, at jeg ikke kan tro det. Vi er meget skuffede og kommer ikke til at sove i nat. Kampen kommer til at køre igennem hovederne på os 100 gange, siger Estavana Polman.

Esbjerg kom foran 6-1 og gik til pause med føringen på 15-8, efter Sandra Toft havde stået fortræffeligt i målet.

Vestjyderne kom endda også fint i gang med anden halvleg, inden Odense lavede et spektakulært comeback ved at spille syv mod seks i angrebet.

Team Esbjerg-træner Jesper Jensen oplevede den værst tænkelige anden halvleg.

- Alt, der kunne gå galt, gik galt. Vi fik slet ikke løst deres syv mod seks, og vi satte ingen skud selv.

- Så gik der nerver i den for os. Vi prøvede det omvendt sidste år, da vi var bagud med syv mål i semifinalen og vendte det. Odense fik blod på tanden i dag, og det mentale overskud og underskud blev helt skævvredet.

- Det er en stor skuffelse på hjemmebane. Det er tæt på forfærdeligt, siger Jesper Jensen.

Han anerkender, at det bliver svært at sætte spillerne op til kampen om tredjepladsen mod Randers HK søndag.

- Det bliver nok ret svært. Så har jeg ikke sagt for meget. Det er begrænset, hvad man mentalt kan kræve af spillerne efter sådan en oplevelse, og vi har kamp igen allerede 2. januar, pointerer træneren.