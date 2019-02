Flot fight: Odense Bulldogs måtte overgive sig mod topholdet

Halvandet minut før tid fik Sebastian Ehlers en tynd udvisning, men i det fynske undertal var Bulldogs tæt på at udligne. Yannick Vedel erobrede pucken ved midten og strøg af sted i en kontra, men hans afslutning gik forbi mål.

Mathias Thinnesen fik kampens første udvisning med syv minutter igen af første periode, og det blev straffet prompte af topholdet. Blot 26 sekunders powerplay skulle Rungsted bruge til at bringe sig foran, da Mattias Persson var først over en returpuck fra en ellers velspillende Teemu Seppänen i Bulldogs-målet.

Rungsted lagde et tungt pres fra kampens start og sad på det meste af spillet i de første 10 minutter. Rungsted førte 5-0 i faceoff og 5-1 i skud efter halvdelen af første periode.

Der var klar forskel på top og bund denne tirsdag aften i februar, men Bulldogs viste momentvis fine takter. De fire fynske scoringer - to af dem med et par minutters mellemrum i anden periode - er noget af det positive, Pelle Svenssons tropper kan tage med sig fra denne kamp.

Bulldogs er forlængst sikker på at slutte på niende- og sidstepladsen i grundspillet og har længe haft fokus på næste uges play-in-kampe mod Herlev Eagles om den sidste kvartfinaleplads.

Ishockey: Odense Bulldogs måtte igen se sig besejret af topholdet Rungsted Seier Capital, der med tirsdagens 6-4-sejr i Odense sikrede sig førstepladsen i grundspillet, hvor der resterer to runder.

Horribel udvisning

Bulldogs-lejren protesterede forståeligt over kampens tredje udvisning, der også tilfaldt hjemmeholdet seks minutter inde i anden periode. Yannick Vedel blev dømt for en hooking på vej op af banen efter nærkamp med en Rungsted-spiller, men det var Rungsted-spilleren, der havde fat i Vedel og forsøgte at bremse Bulldogs-angriberen.

Det rappe Rungsted-powerplay fik igen spillet Bulldogs-forsvaret tyndt. Charlie Sarault fintede og huggede pucken op i modsatte målhjørne med 12 minutter igen af anden periode.

Blot halvandet minut senere blev det 3-0, da Nikolaj Krag Christensen fra en spids vinkel fik lirket pucken ind på det bageste af Seppänens skøjter, så pucken trillede ind over stregen til den finske keepers store ærgrelse.

Sebastian Ehlers reducerede til 1-3 inde foran mål med otte minutter igen af anden periode, og så kunne man høre de 958 tilskuere i isarenaen i Bolbro.

Supporternes trommen og taktfaste klapsalver animerede Bulldogs-spillerne til fiffige fremstød med gode afslutninger fra Henry Hardarson og Martin Larsen.

Efter et længere angreb med flere afslutninger fik Søren Nielsen scoret langt udefra, da pucken ændrede retning og snød Thomas Lillie. 2-3 med fem minutter igen af anden periode.

Men blot 25 sekunder senere svarede Rungsted igen og scorede til 4-2, da Mattias Persson scorede sit andet mål i kampen.