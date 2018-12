Flot Bulldogs-fight mod topholdet

Odense Bulldogs var tæt på sensationel sejr over topholdet Rungsted, der vandt efter overtid. Men det fynske bundhold fik det ene point i kraft af det uafgjorte resultat efter ordinær tid.

Ishockey: Odense Bulldogs var torsdag aften tæt på det store kup mod topholdet Rungsted, der kom til Odense med 10 sejre på stribe.

Det fynske bundhold førte sensationelt 2-0 og 4-2 mod det suveræne tophold, men Rungsted vandt 5-4 efter overtid efter et hattrick af Nikolaj Rosenthal.

Men Bulldogs spillede en flot kamp og fik som det kun andet hold i Rungsteds seneste 11 kampe taget point fra topholdet, da det uafgjorte resultat efter de 60 ordinære minutter udløser et point. Dermed har Bulldogs 13 point og har fem point op til Rødovre på ottendepladsen.

Rungsted dummede sig og fik to udvisninger på samme tid for en cross-checking og for mange spillere på isen. Powerplayet fem mod tre udnyttede Bulldogs, da Dmitry Kuznetsov huggede pucken op i det nærmeste hjørne med seks minutter igen af første periode.

Det fynske gåpåmod blev fulgt op halvandet minut senere, da Henry Hardarson scorede til 2-0.

Bulldogs-spillerne kunne til taktfast bifald fra publikum gå ind til periodepause med en fortjent tomåls-føring.