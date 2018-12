Flere tilskuere giver Skjerns håndboldmestre overskud

Flere tilskuere og øget sponsorinteresse resulterede i et mindre plus på bundlinjen i Skjern Håndbold.

Med et dansk mesterskab og succes i Champions League sørgede Skjerns håndboldherrer i sidste sæson for, at den vestjyske klub hentede et beskedent overskud.

Torsdag oplyser Skjern Håndbold, at den fik et overskud på 77.000 kroner i sæsonen 2017/18.

Bestyrelsesformand Carsten Thygesen peger på, at succesen på håndboldbanen har øget interessen for klubben på flere fronter.

- DM-guldet og den europæiske succes i Champions League bidrog til en markant stigning i seer- og tilskuertallet.

- Sportslig succes og større interesse for vores kampe - både på tilskuerpladserne og på sponsorområdet - har dannet grundlaget for overskuddet, siger Carsten Thygesen i en pressemeddelelse.

Skjern oplyser, at mere end 75.000 tilskuere overværede holdets hjemmekampe i sidste sæson.

Skjern sikrede sig i maj DM-titlen efter to finalekampe mod Bjerringbro-Silkeborg. I Champions League nåede vestjyderne hele vejen til kvartfinalen, hvor holdet blev slået af franske Nantes.

Skjern har haft overskud de seneste seks sæsoner. Der har været plus på bundlinjen i 11 af de seneste 12 år.