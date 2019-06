Flere kontrolbesøg skal bekæmpe sorte penge i håndbold

Skat vil besøge de danske divisionsklubber i håndbold oftere for at bekæmpe udbetaling af sorte penge.

Flere kontrolbesøg skal komme sorte penge i dansk divisionshåndbold til livs.

Det siger Skattestyrelsens underdirektør, Kim Tolstrup, til TV2 Sport.

- Vi kan tage ud til kontrol i flere klubber - kort og godt. Det er den ene mulighed, vi har.

- De (klubberne, red.) kan forvente, at vi - igennem Divisionsforeningen, som vi bruger som talerør - vil give mere vejledning, og så kan de forvente, at vi kan finde på at dukke op på et kontrolbesøg. Til gengæld stiller vi også gerne op, hvis de har brug for at få en dialog med os, siger Kim Tolstrup.

Udtalelserne kommer på baggrund af en undersøgelse, TV2 Sport har lavet. Her svarede 79 ud af 97 anonyme håndboldspillere, at de havde kendskab til ulovlige lønninger i 1. og 2. division, Danmarks næstbedste og tredjebedste række.

51 af dem var selv i løbet af de seneste tre år blevet tilbudt løn udbetalt på en måde, der er i strid med lovgivningen. 32 af dem siger, at de har takket ja til tilbuddet.

Lønningerne er for eksempel blevet udbetalt som skattefri kørselsgodtgørelse for køreture, der kun har fundet sted på papiret.

Kim Tolstrup fortæller desuden til TV2 Sport, at Skattestyrelsen kan sanktionere både klubber og spillere med bøder.