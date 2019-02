Flere fynboer med i pokalen

Kampen var den første af i alt fire pokalkvartfinaler. Torsdag aften spiller OB's næste liga-modstander Brøndby i Hjørring mod FC Vendsyssel kl. 19.00. Den 13. marts spiller turneringens lavest rangerende mandskab. Det sker når Kolding IF's 2. divisions-tophold hjemme møder FC Midtjylland. Her er fynsk snit over kampen, fordi Real Madrid-helten Ulrik Pedersen er sportschef for Kolding og Midtjyllands træner Kenneth Andersen er oprindelig fra Stenstrup. Den sidste kvartfinale Næstved-AaB har også fynsk tilsnit. Næstveds sportslige ledelse har baggrund i OB. Træner er Michael Hemmingsen, der i OB dannede stopperpar med Jacob Gaxe Gregersen, der er direktør i Næstved, og så er Michael Buchholtz teknisk direktør. Han var sportskoordinator i OB. 1. divisionsholdet Næstved har hjemmebane mod AaB 14. marts.

Esbjerg kom til Odense efter at have præsenteret et utilfredsstillende resultat på minus 9,5 millioner kroner. Alligevel er målet et 0 på bundlinjen efter 2019, hvis EfB kan undgå nedrykning. Allligevel er regnskabet 15 millioner kroner bedre end i 2017 og ifølge direktør Brian Knudsens kommentar til søsterskibet JydskeVestkysten bedre end budgetteret.

Træner John Lammers glædede sig før kampen til at spille mod OB, fordi fynboerne ifølge ham mere var rede til at spille fodbold end Hobro for nylig. Sådan siger mange trænere, når de som hollænderen netop har tabt en kamp.OB-træner Jakob Michelsens falkeblik så lynhurtigt, at der lå nødder og rosiner i presserummet og havde den store alt-gribende hånd fremme.Alexander Ludwig, der har været ude med en korsbåndsskade siden starten af december, var i presserummet. Han trænede tirsdag for første gang med i deciderede kamp-relaterede situationer og det gik godt for OB-stopperen, der har revet det bageste korsbånd delvist over. Foreløbig går genoptræningen helt efter planen.OB havde seks ændringer i startopstillingen, mens Esbjerg stillede med tre nye navne i forhold til seneste Superliga-runde.