Flere OB-kort er tilbage på banen

OB's Jens Jakob Dyhr Thomasen er så småt klar til at stå for de kreative indslag på midtbanen, men Thomasen mangler endnu en del procenter, før formen rækker til større præstationer. Her viser Thomasen i april, hvordan man perfekt skærmer en bold i duel mod FC Midtjyllands Jakob Poulsen. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)