Flemløse/Haarby smed en 2-0-føring væk

Fodbold

Fodbold, Fynsserien, Flemløse/Haarby - Allesø GF 2-3 (2-1)

Flemløse/Haarby var lørdag på en svær opgave, da de mødte Allesø, der lå på andenpladsen i Fynsserien, selvom F/H ellers fik en perfekt start på kampen. Gameplanen var klar for hjemmeholdet, der skulle leve på deres kontramuligheder.

Netop efter et nærmest perfekt kontrangreb kom F/H også foran, da angriberen Andreas Jørgensen blev sendt i dybden. Den målfarlige angriber driblede ind i feltet, hvor han blev nedlagt - og fik straffespark. Fra 11-meterpletten var Andreas Jørgensen sikkerheden selv, og så var F/H måske lidt overraskende i front med 1-0.

Allesø pressede fortsat på, og F/H stod meget dybt med forsvarskæden. Muligheder var der også et par stykker af til udeholdet, som dog ikke formåede at udnytte sin fysiske overlegenhed i første halvleg. I stedet for en udligning blev det 2-0, da Andreas Jørgensen efter 37 minutters spil igen blev sendt i dybden - denne gang af anfører Jacob Nielsen, der erobrede en bold på midten.

Topholdet fra Allesø fik dog reduceret inden pausen, da Jannick Rottwitt kom højest på et hjørnespark, og så var stillingen 2-1 til F/H ved pausen. Efter bare et minut af anden halvleg var Andreas Jørgensen igen på spil, men denne gang trak Mads Hemper i nødbremsen, hvilket kostede ham kampens første advarsel. Overtallet formåede F/H ikke at udnytte, og efter 57 minutters spil blev der udlignet ved Sune Thychosen, der kom først på en returbold, og så var det helt lige, 2-2.

F/H var fortsat presset meget langt tilbage, og i duelspillet var Allesø overlegne. Det høje pres fra gæsterne gav også pote i de døende minutter, da Martin Holm Petersen i det 90. minut headede sejren hjem til Allesø - igen efter et hjørnespark. På trods af, at Flemløse/Haarby var foran med 2-0 - og smed sejren - var Flemløse/Haarby-træner Sten Foged ikke i tvivl om, at Allesø var det bedste hold.

- Vi ydede en god indsats, de har meget fysisk og spiller godt. Det er ærgerligt, men det er ikke sådan, at vi kan sige, at det var ufortjent. Vores indsats var god, og med lidt held kunne vi have fået et point, forklarer Foged.

F/H spiller næste kamp på lørdag ude mod OKS, der topper rækken./HAU