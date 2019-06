Flagene er oppe i Gudme: DM-finalefest og hæder til to GOG-spillere

Det hele sitrer allerede i Gudme mere end fire timer før DM-finaleslaget mod Aalborg Håndbold. - Det hele vælter i aften, hvis GOG vinder, siger klubbens eventchef. Få også et overblik over de ni år med det "nye" GOG efter konkursen i 2010.

Samtidig blev det offentliggjort, at 21-årige Emil Jakobsen, der også allerede har været inde omkring A-landsholdet, er "årets mandlige talent" for andet år i træk.

Den lange rejse

GOG's herrer blev som GOG Svendborg TGI senest dansk mester - for syvende gang - i sæsonen 2006/07 ved at slå Viborg HK i finalen. Det skete med profiler som Klavs Bruun Jørgensen (nuværende landstræner), svenske Frederik Petersen, Thomas Mogensen (nu Skjern Håndbold), Kasper Jørgensen (nuværende GOG-direktør), Jakob Larsen (træner for GOG-herrerne fra 2012-17), Torsten Laen (nuværende sportschef i GOG) samt Mikkel Hansen (nuværende verdensstjerne) på holdet.

I den efterfølgende sæson tabte GOG Svendborg TGI DM-finalen til FC København.

Fra disse højdepunkt ramte klubben sit historiske lavpunkt med konkursen over GOG Svendborg TGI i januar 2010, der efterlod en tocifret milliongæld.

Det "nye" GOG, der blev dannet på ruinerne, påbegyndte derefter en lang rejse efter den sportslige tvangsnedrykning til 2. division.

Her er nogle af fixpunkterne i det "nye" GOG's foreløbig ni år lange rejse:

2011: GOG rykker op i 1. division. Det sker efter 21 sejre, en uafgjort og uden nederlag.

2013: GOG er tilbage i ligaen med Jakob Larsen som træner.

2016: GOG tager bronzemedaljerne men misser også en historisk chance for den første titel efter konkursen ved at tabe 26-30 i pokalfinalen til HC Midtjylland i Odense.

2017: Jakob Larsen stopper som cheftræner for GOG efter at have været i spidsen for holdet siden 2012.

2018: Under holdets nye cheftræner, Nicolej Krickau, henter GOG bronze for anden gang.

2019: Totsdag den 6. juni - 75-års dagen for D-dag i Normandiet - GOG spiller DM-finale for første gang i 11 år.