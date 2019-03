Fjelsted-kører slår holdkaptajn af banen

Speedway: Den fynske Team Fjelsted-kører, Frederik Jakobsen, har i de seneste to sæsoner med succes kørt for Poznan i den tredjebedste polske speedwayrække.

I denne sæson tager den 20-årige fynbo så springet til den næstbedste række i klubben Gniezno. Og det er et spring, der indledes med succes.

Der er fire udenlandske kørere i klubben, men der må kun optræde tre på holdkortet i en match. Som ny i den næstbedste række lå det i luften, at Frederik Jakobsen skulle "sidde over" i Gnieznos første skarpe match i sæsonen søndag hjemme mod Gdansk, der blandt andre har danske Mikkel Bech på holdkortet.

Men ambitiøse Jakobsen ville det anderledes. Han har således slået holdkaptajnen, kroatiske Jurica Pavlic - topscorer for Gniezno i sidste sæson - af holdkortet. I en træningsmatch mod Gorzow fra Ekstraligaen med blandt andre to andre fynske kørere, Peter Kildemand og Anders Thomsen, kørte Frederik Jakobsen betalte ni point hjem på fire heat. Pavlic hentede kun et enkelt point i testmatchen.

- Jeg sagde til Frederik, at han ikke skulle regne med at blive udtaget, men han troede selv på det, og han fik ret, lyder det fra Frederik Jakobsens far, Jan Jakobsen.