Fischer om landsholdsexit: Jeg er lidt træt af fjerbolde

Badmintonspilleren Joachim Fischer er til marts næste år færdig på det danske landshold efter næsten to årtier.

Den 40-årige badmintonprofil har på det seneste dannet par med talentet Alexandra Bøje i mixeddouble, men Badminton Danmark har vurderet, at Bøje skal have en ny makker for at fortsætte sin udvikling.

Joachim Fischer har endnu ikke besluttet, om han fortsætter karrieren, eller om der skal ske noget nyt.

- Jeg har godt nok brugt mange år af mit liv på badminton, så det kunne være spændende at starte et nyt kapitel i livet.

- Men det er ikke nemt i den høje alder, jeg har. Der har ikke været tid til så mange andre ting end badminton, siger Joachim Fischer.

Gennem næsten en halv menneskealder har badmintonsporten været omdrejningspunktet i hans liv, og han vil bruge det næste stykke tid på at tænke over fremtiden.

- Jeg har slået til så mange fjerbolde, så jeg også nogle gange er ved at være træt af at se på dem. Jeg er lidt spændt på, hvor det ender henne.

- Der kommer nok ikke nogen og spørger, om jeg vil være direktør for noget. Det ville være mærkeligt. Men jeg har ikke sparet så meget op, så livet skal videre, forklarer han.

Joachim Fischer føler fortsat, at han har niveauet til at fortsætte med badminton på topplan.

- Det er jeg ikke i tvivl om, at jeg kan, hvis jeg vil. Det kan også være, at det ikke skal være sådan, siger han.

Joachim Fischer oplevede sin storhedstid sammen med Christinna Pedersen. Sammen vandt de OL-bronze i 2012, og det blev også til to bronzemedaljer til VM.

Den mangeårige badmintonprofil erkender, at resultaterne sammen med 18-årige Alexandre Bøje ikke har været gode nok. Hun fortsætter i fremtiden med Mads Pieler Kolding som makker.

- Der skal leveres resultater, og de har ikke været der, så må man også evaluere på det. Det er helt fair.

- Jeg går ikke og er sur på nogen. Jeg er lidt skuffet, som man nu er, når man bliver bedt om at pakke tasken og finde på noget andet. Det er deres vurdering, og den må jeg tage til mig.

- Jeg ligger ikke og har ondt af mig selv, siger Joachim Fischer.