Fiorentina-dansker får sjælden startplads i nedtur

Fodboldspilleren Christian Nørgaard har haft en hård tid i den italienske klub Fiorentina.

Fredag aften startede den 25-årige midtbanespiller inde for Firenze-klubben, der skuffende tabte med 1-2 på udebane til Cagliari i Serie A.

Cagliaris værter bragte sig foran med både 1-0 og 2-0 efter pausen, inden det i slutfasen lykkedes Federico Chiesa at udligne for Fiorentina. På det tidspunkt var danskeren blevet udskiftet.

Nørgaard fik senest spilletid for halvanden måned siden, og generelt får han ikke mange chancer for at vise sig frem i den italienske liga.

Danskeren skiftede til Fiorentina sidste sommer ovenpå en sæson, hvor han havde markeret sig som en profil hos Brøndbys sølvvindere i Superligaen.

Hos Fiorentina er han som oftest blevet placeret på bænken.

Fiorentina har 37 point på tiendepladsen i Serie A. Cagliari har 30 point på 14.-pladsen. Det regerende mesterhold fra Juventus topper rækken med 75 point.